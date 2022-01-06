TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım’dan Kazakistan açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kazakistan’da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.