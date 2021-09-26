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TDP’de Sarıgül yeniden Genel Başkanlığa seçildi

Mustafa Sarıgül, yeniden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanlığına seçildi.

Politika 26.09.2021, 18:20
TDP’de Sarıgül yeniden Genel Başkanlığa seçildi

Mustafa Sarıgül, yeniden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanlığına seçildi.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Birinci Olağan Kurultay’da 933 delege oy kullandı. Sarıgül, geçerli 635 oyun tamamını alarak tekrar Genel Başkan oldu.

Genel Başkanlık seçiminde tek aday olan Sarıgül, partisinin 9 ay önce kurulduğunu hatırlatarak, seçime girme yetkisi aldıklarında kendilerini uzun bir maratonun beklediğini belirtti.

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