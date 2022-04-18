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TDP lideri Sarıgül: “Mavi gözlülere bütün Avrupa’yı açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynısını yapmasını bekliyoruz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’de bulunan sığınmacıların giderek milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladığını savunarak, “Demokrasi diyen, barış diyen, mavi gözlülere bütün Avrupa’yı açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynı şefkati göstermelerini özellikle bekliyoruz” dedi.

Politika 18.04.2022, 14:18
TDP lideri Sarıgül: “Mavi gözlülere bütün Avrupa’yı açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynısını yapmasını bekliyoruz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’de bulunan sığınmacıların giderek milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladığını savunarak, “Demokrasi diyen, barış diyen, mavi gözlülere bütün Avrupa’yı açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynı şefkati göstermelerini özellikle bekliyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı öncesi Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

TDP Başkanı Sarıgül, Türk halkının siyasetin öznesi olmaktan çıktığını dile getirerek, “Demokrasimiz gitti, şahıslara bağlı adeta liderler hegemonyası oldu. Türkiye siyaseti, parti liderlerinin kendi aralarında oynadığı, halkın seyrettiği bir gösteriye dönüştü. Siyasetçi umut kapısı olmaktan çıktı. Umut kapısı sevgili Haluk Levent olmaya devam ediyor. Bunu adı vatandaşın olmadığı halksız siyasettir. Türkiye Değişim Partisi, halksız siyasetin içerisine halkı dahil etmek, yurttaşlarımızı siyasete dahil etmek, milletimizi yeniden siyasetin asli unsuru yapmak üzere kurulan partidir” diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi’nin ittifak siyaseti değil mutfak siyaseti yaptığı ifade eden Sarıgül, “İttifak siyaseti asıl konuşmamız gerekenleri ikinci plana atıyor ve bizi rahatsız ediyor. Türkiye’de gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Elektrik ve doğal gazı kesilen abone sayısı Türkiye’de şu anda kaç biliyor musunuz? 4 buçuk milyon. 4 buçuk milyon yurttaşımızın elektriği ve doğal gazı şu anda kesilmiş vaziyette. Kiraların ne kadar çok arttığı ortada. Bir asgari ücret maaşını verseniz bile bir mütevazı mahallede bir kiralık daire tutamıyorsunuz” dedi.

“Mavi gözlülere bütün Avrupa’yı açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynı şefkati göstermelerini bekliyoruz”

Türkiye’de bulunan sığınmacıların giderek milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladığını savunan Sarıgül, “Sınırlarımız adeta yol geçen hanına döndü. Artan suç ve taciz vakaları yurttaşlarımız arasında ciddi ölçüler içerisinde huzursuzluk yaratmaya başladı. Bu durum terör kadar inanın ki önemli bir sorundur. İç barışın önündeki en büyük engeldir. Buradan çağrımız şudur: Bütün komşularla barış içerisinde olmalıyız. Bütün komşularımızla barış içerisinde olarak bu sorunları mutlaka çözmeliyiz. Suriyelilerin ve diğer sığınmacıların kendi ülkelerine dönecek olan formülleri, demokratik yollardan mutlaka almalıyız. TDP olarak vicdanlı bir partiyiz. Bu insanlar ülkelerine gitsin, tekrar silahlarla karşı karşıya kalsın diyemeyiz. Ama biz isteriz ki herkes kendi ülkesinde sorunları çözülsün. Demokrasi diyen, barış diyen, mavi gözlülere bütün Avrupa’ya açanların Suriyelilere ve Afganlara da aynı şefkati göstermelerini özellikle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kaç milyon mülteci geldi? 5 milyon. Nüfus oranına göre böleceğiz”

Avrupa’nın mülteci konusunda, “Parasını verdik, mülteci sorunu artık Türkiye’nin iç sorundur” diyerek kenara çekilemeyeceğini belirten Sarıgül, TDP’nin iktidarda olduğu senaryoda mülteci sorununa getireceği çözümü şu şekilde açıkladı:

“Almanya’nın 80 milyon nüfusu var. Türkiye’nin 80 milyon nüfusu var. Kaç milyon mülteci geldi? 5 milyon. Orana göre böleceğiz. Yunanistan’ın kaç milyon nüfusu var? 20 milyon. Ona göre alacak. Bulgaristan da ne kadar nüfusu olduğuna göre alacak. Ona göre adil ve dengeli bir dağıtım olacak. ‘Ben para verdim. 5 milyon sende kalsın’ diye bir dünya yok. Alman konsolosluklarına gidin bakın ne kadar doktor, mimar, mühendis varsa bir günde alıyor. İnsan ayrımcılığı yapıyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği’nin insan ayrımcılığına karşı çıkacak olan parti TDP’dir.”

“Kanunlara uymadınız, kanunları kendinize uydurdunuz. Anayasaya uymadınız, anayasayı kendinize uydurdunuz”

Üzerinden 5 yıl geçen 2017 Anayasa referandumunu ele alan Sarıgül, şunları söyledi:

“5 yılın sonunda bir bakıyoruz, enflasyon 5 kat arttı. Dolar 5 misli-15 misli yükseldi. Sayın Erdoğan, ‘Sizi uçuracağım’ diyerek oy istedi. Uçmayı beklerken maalesef yere çakıldık. Yere çakılmaya devam ediyoruz. Şimdi çıkıp diyor ki: Bana bir şans daha verin. Kusura bakma sayın Erdoğan. 20 yıldır siz ne istediyseniz AK Parti iktidarına bu millet verdi. Kanunlara uymadınız, kanunları kendinize uydurdunuz. Anayasaya uymadınız, anayasayı kendinize uydurdunuz. Bu millet, ne istediyseniz size verdi ama siz 20 yılın sonunda siz bu millete ne verdiniz? Şöyle bir bakalım: Kuyruk varsa, yokluk varsa, işsizlik ve yoksulluk artmışsa, gelir dağılımı daha da bozulmuşsa, paramız pul olmuşsa soruyorum, AK Parti iktidarı kime hizmet etti? 84 milyon insan 20 sene AK Parti iktidarına çalıştı. Peki AK Parti ne yaptı? Sadece 84 kişiye çalıştı. Kısaca 84 milyonun hakkını 84 kişi yemeye devam ediyor. Ne sizin ne de AK Parti’nin artık bu ülkeye verecek enerjinizin de heyecanınızın da kalmadığını görüyorum. O nedenle de ampulleri değiştirecek olan parti TDP’dir.”

“Evlatlarımız, bayrağımızı ve toprağımızı korumak için o bölgelere de huzur ve barış getirmek için mücadeleye kalkışmışlardır”

TDP lideri Sarıgül, Kuzey Irak’ta başlatılan operasyona ilişkin ise, “Dün gece Kuzey Irak’ta Mehmetçiğimizin başlattığı çalışmalarla ilgili Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum. Evlatlarımız, bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için gece yarısı o bölgelere de huzur ve barış getirmek için gerçekten bir mücadeleye kalkışmışlardır. İnşallah o evlatlarımız kazasız belasız tekrar bu mübarek günde annelerinin babalarının yanına dönerler. Milli Savunma Bakanımıza başarılar diliyorum. Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum. Dualarımız Mehmetçik için” ifadelerini kullandı.

Sarıgül’ün konuşmasının ardından MYK toplantısına geçildi.

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