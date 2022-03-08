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TDP lideri Sarıgül: “Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, “Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır” dedi.

Politika 08.03.2022, 20:33
TDP lideri Sarıgül: “Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, “Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Sarıgül, “8 Mart Dünya kadınlar günümüzü kutluyoruz. Yine ne yazık ki Türkiye’mizin her yerinde şiddet görmeye, maalesef öldürülmeye devam ediyor. 3 milyona yakın kadınımız okuma yazma bilmiyor. Kadınlarımız evlerinde mutsuz, sokaklarda huzursuz. İş yerlerinde ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Ekonomik kriz en çok kadınlarımızı vuruyor. Önce şöyle bir bakıyorum kadınlarımız işten çıkarılıyor. Elektrik ve Doğalgaz zamları yüzünden kadınlarımız evde kombilerini maalesef açamıyor. Buz gibi evler de inanın ki televizyon ışığıyla akşamlarını geçirmeye çalışıyor. Anneler çocuklarına, küçük bebeklerine maalesef bez almakta maalesef zorlanıyor. Anneler, bebeklerine mama alamamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Peki ülkeyi yönetenler ne yapıyor. Kadın toplumun direğidir, başımızın tacıdır diyerek bu günleri 20 yıldır geçiştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır”

TDP genel merkezinden tüm kadınlara seslenen Sarıgül, “Dünya Kadınlar Günü’nün bir mücadele günü olduğunu kesinlikle unutmayalım. Neyin mücadelesidir. Kadın oldukları için alamadıkları haklarını alma mücadelesidir. Evde, işte, özellikle sokakta ve yönetimde söz sahibi olmak istemenin mücadelesidir. Unutmayın sevgili kadınlar ‘Hak verilmez alınır’. Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır. Nene hatunlardan alında tarihte bir sürü kadınlarımıza baktığımız zaman Halide Edip Adıvarların nasıl bir mücadele verdiğini gerçekte tarih yazmıştır. Kadınlarımızın tekrar bir tarih yazacağına gerçekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar siyasette söz sahibi olmadan demokrasi olmaz”

Kendi iktidarlarında kadınların ayrımcılık, baskı ve kesinlikle şiddet görmeyeceklerine değinen Sarıgül,” Siyasette ve toplumun her anında kadınlarımız inşallah en önde olacak, mücadele bayrağını değişim kadınları inşallah en önde taşıyacak. Kadınlar siyasette söz sahibi olmadan demokrasi olmaz. Türkiye’nin geleceği kadınlar olmadan konuşulamaz ve tartışılamaz” şeklinde konuştu.

“Her günün kadınlar günü olarak kutlanmasını hep arzu etmişizdir”

Kadınların dünya üzerindeki önemine değinen Sarıgül, “Kadın üretendir. Kadın aynı zamanda öğretendir. Kadın arzu ederse barışı getirir. Kadın arzu ederse düzeni en güzel şekilde sağlar. Kadın sevgidir. Kadın şefkattir. Kadın aynı zamanda annedir, kadın aynı zamanda da merhamettir. Kadın vicdandır. Kadın aynı zamanda cesarettir ama en önemlisi de kadın adalettir, kadın evinin de orta direğidir. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, 8 Mart’ın dünya kadınlar günü olarak değil, her günün kadınlar günü olarak kutlanmasını hep arzu etmişizdir” açıklamalarında bulundu.

“Bütün kadınların göz renkleri farklıdır ama göz yaşları aynıdır”

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta mağdur olan kadınları da unutmayan Sarıgül, “Şu anda Ukrayna’da gerçekten gözü yaşlı anneleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün kadınlar aynıdır. Bütün kadınların ırkı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun bütün kadınların göz renkleri farklıdır ama göz yaşları aynıdır. Ukrayna’daki evlatlarını kaybeden anneleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

“Giyiminden kuşamından dolayı kimse tarafından sorgulama hakkına sahip değildir”

Bir restaurantın başı kapalı bir kadının restauranta almamasını kınayan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak bunu kınıyoruz. Başı açık olan kardeşim de bizim, başı kapalı olan kardeşim de bizim. Bütün restoranlar, bütün işletmeler barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsak hiçbir vatandaşımız, giyim kuşamından dolayı kesinlikle ve kesinlikle hor görülmemelidir. Hiçbir yurttaşımız giyiminden kuşamından dolayı kimse tarafından sorgulama hakkına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül program sonunda parti de görev alın kadınlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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