TDP Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı’na Teoman Mutlu seçildi

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı görevine oy birliğiyle Teoman Mutlu seçildi.

Türkiye Değişim Partisi’nin 30 Mayıs tarihinde yaptığı toplantıda Parti Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı’na oy birliğiyle Teoman Mutlu seçildi. Eski Parti Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Soner Gökçe’ye ise parti adına teşekkür edildi.