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TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ’yeni anayasa’ açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Biz hiç bir darbeyi kabul etmiyoruz. TDP’nin en büyük arzu ettiği olay sivil bir anayasa yapılmasıdır" dedi.

Politika 02.02.2021, 14:42
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TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ’yeni anayasa’ açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Biz hiç bir darbeyi kabul etmiyoruz. TDP’nin en büyük arzu ettiği olay sivil bir anayasa yapılmasıdır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Salgın sürecinde en çok desteğe olan kesimlerden birinin sanatçılar ve müzisyenler olduğunu belirten Sarıgül, Sanatçılarımızı, müzisyenlerimizi, tiyatro sanatçılarımızı unutmamız lazım. Bizim kültür elçilerimiz. Sanat olmadan, müzik olmadan dünyayla barışı sağlayamayız. Sanatçılarımız, tiyatrocularımız zaman zaman bizi güldürür. Zaman zaman bizi eğlendirir, zaman zaman bizi düşündürür. TDP olarak mutlaka iktidardan önemli bir dileğimiz sanatçılarımıza destek verilmesini şart olarak görüyoruz ve ivedi olarak bu noktada tedbir alınmasını arz ediyoruz" dedi.

Gençlere nakdi yardım desteği sağlanması gerektiğinin altını çizen Sarıgül, "Gençlerimize bin lira gibi bin 500 lira gibi 150 dolar gibi 100 dolar gibi 180 dolar gibi kamuoyunu onları da büyük bir güç gösterisi gibi açıklamayı da gerçekten doğru bulmuyoruz. Almanya’da somut olarak vatandaşlara ciddi bir şekilde veriyor. Almanya modeli mutlaka Türkiye’de uygulanmalıdır. Gıda fiyatlarının yükselmesi bugüne kadar tarıma önem verilmemesinden kaynaklanmaktadır. TDP iktidarında tarım sanayisi kuracağız. Tarımı geliştireceğiz. Tarımı geliştirdiğimiz zaman enflasyon da düşer, ülkemiz de kalkınır. Sadece tarım ve hayvancılıktan ciddi rakamlar kazanılır" şeklinde konuştu.

"Polisimizle emniyet mensuplarımızla gençlerimizin karşı karşıya gelmesini asla doğru bulmuyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıgül şu ifadelere yer verdi:

"Polisimizle emniyet mensuplarımızla gençlerimizin karşı karşıya gelmesini asla doğru bulmuyoruz. Gençlerimiz bizim evlatlarımız polislerimiz de bizim evlatlarımız. Boğaziçi Üniversitesi bilimde anılmalı, sanatta anılmalı, kültürde anılmalı. Boğaziçi Üniversitesi eskiden dünyanın ilk 500 üniversitesinin içinde yer almaktaydı. Şimdi bilim dışı olaylarla yer alması böylesi önemli bir eğitim kurumuna ciddi bir şekilde zarar vermekte. Mutlaka rektörleri öğretim üyeleri seçmeli. O iradeye de mutlaka saygı gösterilmesi lazım."

"TDP’nin en büyük arzu ettiği olay sivil bir anayasa yapılmasıdır"

Bugün Türkiye’de ki anayasanın 1982 askeri darbesiyle yapıldığını bildiren Sarıgül, "Biz hiç bir darbeyi kabul etmiyoruz. TDP’nin en büyük arzu ettiği olay sivil bir anayasa yapılmasıdır. Ülkenin gündeminde geç kalan bir olaydır. Bugün pandemi sıkıntısı varken, gençlerimizin sıkıntıları varken anayasa söylenmesi biraz manidardır. Biz sivil bir anayasa yapılması için en büyük arzumuz şudur: Büyük bir toplumsal uzlaşmayla, demokratik parlementer sisteminin yer aldığı, siyasi partiler kanunun yeniden gözden geçirildiği dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu Türkiye milletvekillinin mutlaka ve mutlaka uygulandığı, ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı demokratik bir anayasa yapılması" açıklamalarında bulundu.

"Milletvekillerinin kendi partilerinden istifa edip başka bir siyasi partiye katılmalarını etik bulmuyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden milletvekillerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül şunları kaydetti:

"Parlamentodaki milletvekili arkadaşlarımızdan bizim arkadaşlarımızla görüşenler de var. Çeşitli siyasi partilerden bizim arkadaşlarımızla temas kuran milletvekilleri var. Ancak biz TDP olarak parlamentoda bir milletvekilinin istifa etmesine saygıyla karşılaşırız. Zaman zaman seçilmiş olduğu partiyle görüş ve düşünce ayrılıklarına düşülebilir. Bu demokrasi için son derece önemlidir. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Ancak bir parlamentoya bir milletvekili bağımsız geldiyse görevine devam edebilir. Bir siyasi partinin logosuyla, bir siyasi partinin görüş ve düşüncelerini savunarak milletvekili olarak parlamentoya geldiyse o zaman o siyasi partiden istifa ediyorsa mutlaka milletvekilliğinden de istifa edip arzu ettiği siyasi partide görüş ve düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturabilir. O nedenle TDP olarak biz milletvekillerinin kendi partilerinden istifa edip başka bir siyasi partiye katılmalarını etik bulmuyoruz. Bize gelmek isteyen milletvekili arkadaşlarımız milletvekilliği görevinden istifa edecek ondan sonra arzu ettiği bizim parti olabilir, başka bir parti olabilir gelecek ve üye olarak katılacak."

"Biz en büyük ittifakı yurttaşlarımızla yapacağız"

İlk turda hiçbir siyasi partiyle seçime girmenin mantıklı olmadığını kaydeden Sarıgül, "Biz kurulan ve kurulmakta olan bütün siyasi partilere başarılar dileriz. TDP kendi ilkeleri, kendi prensipleri olan bir siyasi partidir. Biz en büyük ittifakı yurttaşlarımızla yapacağız. İnanıyorum ki ilk turda Türkiye Değişim Partimizin göstereceği aday belki de ipi göğüsleyecek. Çünkü bizim adayımız toplumun her kesimini kucaklayan toplumun her kesimiyle barış içerisinde ola bütün yurttaşlarla el ele olan bir aday" şeklinde konuştu.
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