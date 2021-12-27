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TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ABD’ye tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD, demokrasi sicili dünyadaki en bozuk ülkelerden bir tanesidir. ABD sadece kendisine demokrattır, başkasına demokrat değildir. Dünyanın birçok ülkesinde darbeler yapan, birçok ülkeye askeri müdahalede bulunan ülke ABD’dir. Şimdi de kalkıyor kimin demokrat olup olmadığına ABD karar veriyor. Türkiye’nin demokrasi eksikleri olabilir ama bizim demokrat olup olmadığımıza ABD asla karar veremez. ABD, bizim demokrasimize karışamaz" dedi.

Politika 27.12.2021, 18:13
TDP Genel Başkanı Sarıgül’den ABD’ye tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD, demokrasi sicili dünyadaki en bozuk ülkelerden bir tanesidir. ABD sadece kendisine demokrattır, başkasına demokrat değildir. Dünyanın birçok ülkesinde darbeler yapan, birçok ülkeye askeri müdahalede bulunan ülke ABD’dir. Şimdi de kalkıyor kimin demokrat olup olmadığına ABD karar veriyor. Türkiye’nin demokrasi eksikleri olabilir ama bizim demokrat olup olmadığımıza ABD asla karar veremez. ABD, bizim demokrasimize karışamaz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. 2021 yılının değerlendirmesini yapan Sarıgül, "Arzu ettiğimiz, pandemi koşullarında bütün yurttaşlarımızın daha dikkatli olması. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde oradaydık, orman yangınlarına ilk müdahale eden olduk. Köyleri yanan yurttaşlarımızla beraberdik. Onların acılarına ortak olmaya çalıştık. Kadına şiddet konusu çok üst düzeyde oldu, bu da bizi son derce üzdü. Kamuda yapılan haksız atamalar özellikle mülakatların yasaklanmaması, hala devam etmesi bizi üzmektedir. İttifak sorunları yaşandı, bütün partiler ofsayta düştü. Türkiye’nin sorunlarını gündeme getiren parti, Türkiye Değişim Partisi oldu. Döviz kurları, işsizlik, arka arkaya gelen zamlar, hayat pahalılığı, geçtiğimiz yılın en önemli konuları oldu. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en sorunlu, en problemli yıllarından birisi oldu. Umarım böyle bir yılı bir daha yaşamayız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi’nin karamsarlık üzerine kurulu bir parti olmadığını ifade eden Sarıgül, "Önümüzdeki yılın bu yıldan inşallah daha kötü geçmesini temenni etmeyiz. Türkiye 2022 yılına sorunları çözülememiş, biraz daha ağırlaşmış giriyoruz. Türkiye 2022 yılına üzülerek ifade ediyorum ki üşüyerek giriyor. Çoğu yurttaşımız kombilerini açamıyor, faturalar nedeniyle elektriklerini açamıyorlar. 2022 yılına emeklilerimiz maalesef ekmek kuyruğunda giriyor. Gençlerimiz işsiz, iş bulamadan giriyor. Köydeki gençlerimizin, sanayide yaşayan gençlerimiz, gecekonduda hele hele öğrenci gençlerimizin sorunu son derece farklı. Çocuklarımız iyi beslenemiyor. Çocuklarımız süt içemiyor, tek tip besleniyorlar. Arzu ettikleri gıdayı alamıyorlar. Esnaflarımız ilk defa kendi dükkanlarında hayatlarına son veren siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaflarımız var. Çiftçilerimiz son derece sıkıntılı, borç içinde. Çiftçilerimiz tarlalarına gübre atamıyor mazot koyamıyor. Kadınlar 2022 yılına eşitsizlik, şiddet içinde, mutsuz bir şekilde giriyor. Kadınlarımızın evinde tencere kaynıyor ama o tencerelerde et kaynamıyor, dert kaynıyor" dedi.

"EYT konusu siyaset malzemesi olmamalıdır"

3600 ek gösterge ile ilgili konuşan Sarıgül, "Engelli kadrolarına atama yapılmadan giriyoruz. 3600 ek göstergeyi her seçimden önce söylediler, seçimler bitti yeni seçime giriyoruz. 3600 ek gösterge için benim meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım aylardır bekliyor. Emniyet mensuplarımız, sağlık çalışanlarımız aylardır bekliyor. 2022 yılında da 3600 ek göstergeyi bekleyenler umutsuz olarak giriyor. Öylesine önemli bir konu var ki, ben şu kadar sene çalışacağım ve emekli olacağım... Bir karar çıkıyor 5 buçuk milyon bunu bekliyor. EYT’lilerden ricam; haklısınız. Hiçbir mitinginize, toplantılarınıza hiçbir siyasi partiyi çağırmayın, sizin meseleniz siyaset değil sizin meseleniz vicdandır. Sizin meseleniz devletimizin size verdiği sözün yerine gelmesidir. EYT konusu siyaset malzemesi olmamalıdır, EYT konusu vicdan meselesidir. Devletimizin sözüdür. Bu ne yazık ki bir sayısal çoğunlukla geri alınmıştır. Devlet her zaman TDP iktidarında vatandaşına karşı sözünü gerçekleştirecektir. Devletler kolay kolay söz vermez ama devletimiz söz veriyorsa devletlerin sözü iktidarların, siyasi partilerin namus borcu olması lazım" diye konuştu.

"ABD, bizim demokrasimize karışamaz"

Sarıgül, ABD’de düzenlenen demokrasi zirvesi ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Buradan soruyorum, sen kimsin de hangi ülkenin demokratik olup olmadığına karar veriyorsun. ABD kötü niyetlidir. Sen demokrat mısın? ABD, demokrasi sicili dünyadaki en bozuk ülkelerden bir tanesidir. ABD sadece kendisine demokrattır, başkasına demokrat değildir. Dünyanın birçok ülkesinde darbeler yapan, birçok ülkeye askeri müdahalede bulunan ülke ABD’dir. Şimdi de kalkıyor kimin demokrat olup olmadığına ABD karar veriyor. Türkiye’nin demokrasi eksikleri olabilir ama bizim demokrat olup olmadığımıza ABD asla karar veremez. ABD, bizim demokrasimize karışamaz. TDP olarak ABD’nin demokrasimize karışmasına nasıl karşıysak Rusya’nın ülkemizin ile ilgili konuşma yapmalarını da hoş karşılamayız. Putin’e haddini bilmeyi devleti yönetenlerin Putin’e tavır koymalarını bekliyoruz."

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