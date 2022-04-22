TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Toplumsal huzura ihtiyaç var”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Barış ve kardeşliğe ihtiyaç var. Toplumsal huzura ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak, bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç olduğunu aktaran Sarıgül, “Barış ve kardeşliğe ihtiyaç var. Toplumsal huzura ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak, bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. Cezaevindeki kişi sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu 43 bin kişi yerlerde yatıyor demek. Bu cezaevlerinde birçok sorun var demektir. Cezaevleri bırakın mahkumları ıslah etmeyi, mahkumların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor demektir. Bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla, aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor. Kader mahkumlarına bir şans verelim. Affetmek güçlü olmaktır. Affetmek kendine güvenmektir. Affetmek şefkat ve merhamettir. Devletimiz gücünü, kendine güvenini ve şefkatini göstersin. Kader mahkumlarına geçmişi geride bırakma, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatı verelim" dedi.

Derdinin oy almak olmadığını belirten Sarıgül, “Benim derdim oy almak değil, ben özgürlük ve barış için çabalıyorum. Yine buradan, güzel ülkem Türkiye’me sesleniyorum, affet Türkiye diyorum. Mahkum analarının hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Sıcak bir yuva için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet. Özgürlük ve barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Temiz ve yeni bir sayfa açmak için affet. Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir. Kur’an-ı Kerim, ’Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah’a aittir.’ der. ’Kader mahkumu’ dediğimiz insanların tekrar toplumla kaynaşmalarını ve aile hayatlarına devam etmelerini istiyorum. Babasına kavuşan bir yavrunun sevinci, evlat hasreti çeken bir ananın hayır duasını alsam bana yeter" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sarıgül ve beraberindeki partililer E Tipi kapalı Cezaevi önünden ayrıldı.