TDP Genel Başkanı Sarıgül: “TDP’nin gölge Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu’nu kamuoyuyla buluşturuyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “TDP’nin gölge Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu’nu kamuoyuyla buluşturuyoruz“ dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesi partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Ülke gündemine değinen Sarıgül, sözlerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı. Basının yanında olacaklarını belirten Sarıgül, TDP’nin takip ettiği engellilerin 10 bin atama taleplerinin karşılanması, tütün ticaretine konulan yasakların ertelenmesi ve kaldırılması, 3600 ek göstergenin yıl içerisinde çıkması ve EYT’lilerin haklarının verilmesi taleplerini de dile getirdi.

“En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır”

TDP’nin ’tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı’ diyen bir siyasi parti olduğunu yineleyen Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan teftişleri doğru bulmadıklarını da söyledi. Son zamanlarda yapılan zamlarla insanların evlerinde doğalgaz yakamadıklarını, üşüdüklerini anlatan Sarıgül, gençlerin geleceğinden endişeli olduğunu, hayal kuramadıklarını belirtti. Mutfaktaki yangının küle döndüğünü, buzdolaplarının eskisi gibi olmadığını söyleyen Sarıgül, “Asgari ücreti açlık sınırının üstünde tutmanız lazım. En düşük emekli maaşı da mutlaka asgari ücret düzeyine çıkacak şekilde 3 ayda bir güncellenmelidir. 2 bin 500 lira emekli maaşıyla bir emeklimiz nasıl geçinir. Ev kirası varsa, yakıt giderleri varsa çarşıya pazara nasıl çıkacak. Onun için emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkması şart” dedi.

“Türki Cumhuriyetler Türkiye’nin bir onurudur ve gururudur”

Kazakistan’da yaşanan olayları da değerlendiren Sarıgül, Kazakistan’daki olayları Türki Cumhuriyetlere sıçratmak isteyenler olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda son derece dikkatli olmamız lazım. Nedense Kazakistan’da yerin altında 250-300 yıllık gaz çıktıktan sonra hiçbir şey yokken bakıyorsunuz ki orada hareketlilik başladı. Şu anda Arap Baharı’nı bitirdiler, şimdi Türki Cumhuriyetlerdeki bahara gelmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türki Cumhuriyetlere sahip çıkmamız lazım. Türki Cumhuriyetler, Türkiye’nin bir onurudur ve gururudur. Türki Cumhuriyetlerden İsrail, İngiltere ve Amerika elini çekmelidir. Türkiye olarak her zaman onların yanındayız. Ancak Kazakistan halkı ve Türki Cumhuriyetlerdeki yurttaşlarımız, İsrail’in, Amerika’nın ve İngiltere’nin oyununa gelmemelidir. TDP olarak İngiltere’nin, Amerika’nın ve İsrail’in oyunlarını bozan parti biz olacağız” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Sarıgül, partisinin ilk gölge bakanını da açıkladı. Sarıgül, “Parti meclisi üyesi arkadaşlarımızın da onayıyla önümüzdeki pazar günü TDP’nin gölge Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu’nu kamuoyuyla buluşturuyoruz” dedi.