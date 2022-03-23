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TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik yapacağız” dedi.

Politika 23.03.2022, 12:18
TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik yapacağız” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Sarıgül, “Türkiye’nin her yerinde teşkilatlandık. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde partimize bir yer açtık. Yeni kurulan partiler içinde tanınır, bilinir ve görünür olma açısından en başarılı olan parti, Türkiye Değişim Partisi’dir. Teşkilatları en sağlam parti, Türkiye Değişim Partisi’dir. Arkamızda iktidar gücü olmadan, 98 yıllık parti kadroları olmadan elde ettiğimiz bu başarı büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin asıl hedefi ve rakibi Çin’dir”

Şu an gündemde olan ve tüm dünyayı etkileyen Ukrayna-Rusya savaşına değinen Sarıgül, “Ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir Ukrayna-Rusya savaşı yaşanıyor. Bu bir ülkenin bir başka ülkeyi işgal girişimidir. Uluslararası hukukun hiçe sayılmasıdır. ABD derin devleti Trump’ı gönderdi. ‘Amerika dünyaya dönüyor’ diyen Biden ile ABD dünyaya döndü. Ukrayna kurban edildi. Rusya tuzağa düştü. ABD’nin asıl hedefi ve rakibi Çin’dir” diye konuştu.

“Siyasette iki artı iki her zaman dört etmez”

Türkiye siyasetinin ’ittifak siyaseti’ haline döndüğünü söyleyen Sarıgül, siyaset arenasında durumun farklı olduğunu belirterek, “Türkiye’de siyaset, ittifak siyaseti haline dönüştü. Siyaset, liderlerin oynadığı, halkın seyrettiği bir satranç oyunu haline geldi. İttifaklar konusu her sorulduğunda şunu söyledim, ‘O köprünün altından daha çok sular akar.’ Bakın, AK Parti ve MHP seçim kanunu değişiklik teklifi yaptı, çarşı karıştı. Teklif TBMM’de görüşülürken daha da karışacak. Kendileri nereye giderse seçmenin de oraya gideceğini zannederek masaya oturan toplama, çıkarma yapan partiler var. Siyasette iki artı iki her zaman dört etmez. Evdeki hesap çarşıya uymaz” dedi.

"Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelere seçtirelim"

Türkiye Değişim Partisi olarak birçok önerileri olduğunu vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

“Demokratik parlamenter sisteme geri dönelim. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı olsun. Seçim barajı yüzde 3 olsun. Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelere seçtirelim. Tercihli oy sistemine geçelim. Milletvekili sayısını 500’e indirelim. 100 üyeden oluşan Türkiye milletvekilliği sistemi kuralım. Belediye başkanlığı seçimlerini iki turlu yapalım.”

“Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik yapacağız”

Ekonomide yapılması gerekenin ve hedeflerinin “Türkiye’yi kendine yeter hale getirmek" olduğunun altını çizen Sarıgül, “Biz diyoruz ki gıdada ve enerjide dışa bağımlı kalmayalım. Topraklarımızın her karışını ekelim. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, rüzgar ve güneş enerjisine destek ve ağırlık verelim. İhracatımızı artıralım, ithalatımızı azaltalım. Ülkemizin malını mülkünü, ürününü koruyalım. Türkiye Değişim Partisi olarak yapmamız gerekenlerin adını ‘ekonomik milliyetçilik’ koyduk. Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik yapacağız” açıklamasında bulundu.

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