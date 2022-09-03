TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB’ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri’ne katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sarıgül, “Hükümetin elini güçlendirmek için parlamentoda ki tüm siyasi partileri mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti. Parti üyeleriyle birlikte alana kurulan stantları gezen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Stantları gezen Sarıgül, daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. TDP Genel Başkanı Sarıgül, hükümetin elini güçlendirmek için parlamentoda ki tüm siyasi partileri mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşması hakkında görüşlerini bildiren Sarıgül, Ana muhalefet partisinin yaptığı değerlendirmelere saygı duymak gerektiğini ve Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu hukukun üstünde hiç kimsenin olamayacağını dile getirdi.

“Ben il günlerine çok önem veriyorum”

Giresun’un Türkiye’nin en güzel illerinden olduğu söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Giresun günleri önemli, bütün Türkiye’de ki illerin günleri Yenikapı’da yapılıyor. Ben il günlerine çok önem veriyorum. Bir ilin sanatı, kültürü, doğal güzellikleri, gastronomide ki ağırlıkları böylece bütün ulusumuzla buluşuyor. Türkiye’mizin her yanı cennet ama Giresun’umuzun doğasıyla, deniziyle, örfüyle Türkiye’mizin en güzel köşelerinden birisi, Giresun’u dünya kamuoyu ile tanıştırmak lazım. Giresun sadece yaylaları ile değil, kışın o yaylaların çok daha iyi olması lazım. Turizm merkezi olması lazım, muhteşem bir noktada olması lazım. Giresun’un ışığını daha da yakmaya geldim” dedi.

“Ana muhalefet partisinin yaptığı değerlendirmelere saygı duymak lazım”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşması hakkında görüşlerini bildiren Sarıgül, “Bu değerlendirmeler tabi ki son derece önemlidir. Ana muhalefet partisinin yaptığı değerlendirmelere saygı duymak lazım. Kendi görüşleridir ama Türkiye hukuk devletidir, hukukun üstünde hiç kimse olamaz. Herkesin hukuka ve adalete güvenmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti yasaları neyin ne şekilde yapılacağını en iyi şekilde tanımlamıştır, ama adaletin gecikmemesi lazımdır. Geciken adalette, adalet değildir. Bir an önce davaların sonuçlanıp, kamuoyunun aydınlatılması lazım” ifadelerini kullandı.

“Güneş ve rüzgar enerjisi geçersek biz bu sorunu çözeriz”

Enerji sorununa yenilenebilir kaynakları öneren TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Bu sorunu çözmenin ana yolu şu; Türkiye’miz Allah’ımız bize öyle bir coğrafya addetmiş ki bir günde 4 tane mevsim yaşıyoruz. 365 günün 300 günü güneş alabilen bölgelerimiz var. Rüzgarlı bölgelerimiz var. İnanın ki güneş ve rüzgar enerjisi geçersek biz bu sorunu çözeriz dışardan elektrik ithal etmeyiz, dışarıya elektrik satarız. Güneş enerjisini sen yaparsın, ben yaparım değil. Yapmak isteyen tüm vatandaşlara lisans vermek lazım. Bizim buradaki çözümümüz rüzgar ve güneş enerjisi, biz TDP olarak kötülemek ve karalamak için dolaşmıyoruz. Çare bulmak için dolaşıyoruz” dedi.

“Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB’ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum”

6,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği’ne üye ülkelere eşit olarak alınması gerektiğini belirten Sarıgül, “Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Finlandiya’nın NATO’ya girmek istemesi, TBMM parlamentosunda görüşülecek, şu anda parlamentoda grubu olan tüm partililere çağrıda bulunuyorum. Derhal iktidara destek verin ve deyin ki Finlandiya’nın NATO’ya girmesine onay vermemizi istiyorsanız 6,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği’ne üye ülkelere eşit olarak alın. Almıyorsanız, biz sizin NATO’ya girmenize onay vermiyoruz. Hükümetin elini güçlendirmek için parlamentoda ki tüm siyasi partileri mülteciler konusunda, mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.