TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Dış politikada iktidar ve muhalefet olmaz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Dış politikada iktidar ve muhalefet olmaz. Bazı konular rakibi tongaya düşürmek için asla kullanılmaz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti meclisi toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Siyasi partilerin toplumdaki, ülkelerdeki, dünyadaki değişimleri görmek ve yurttaşların taleplerini dikkate alması gerektiğini söyleyen Sarıgül, “TDP olarak bu nedenle 9 Nisan’da bir af çağrısı yaptık. Bu af çağrımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye’mizdeki bütün siyasi partilere saygıyla, sevgiyle seslenmek istiyorum. Gelin, hep birlikte bu affı çıkaralım. Affın adı da ‘Toplumsal Barış Affı’ olsun. Kardeşlik hukukunu İnşallah yeni baştan oluşturalım. Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma sesleniyorum ve affet Türkiye’m diyorum” ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusunu da değerlendiren Sarıgül, “Dış politikada iktidar ve muhalefet olmaz. Bazı konular rakibi tongaya düşürmek için asla kullanılmaz. Buradan iktidara soruyorum. Yarın muhalefet olduğunuzda ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse bundan memnun olacak mısınız? Buradan muhalefete de soruyorum. İktidar olduğunuzda nasıl bir Türkiye devralmak istiyorsunuz? İsveç ve Finlandiya NATO’ya girmek istiyor. Türkiye buna onay vermiyor, pazarlıklar sürüyor. TDP olarak önerimiz, ülkeyi yönetenlerin pazarlık masasında son derece sağlam durması için iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmelidir. Bu amaçla mecliste bulunan siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. TBMM Başkanlığına bir önerge verin. Bu önergede, ’İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesine izin vermemiz için güvenlik kaygılarımızı giderin, bu ülkenin taleplerinin yerine getirilmesi şart, ülkemizde bulunan sığınmacıların NATO ülkeleri arasında nüfusları oranında paylaşılmasını şart’ ifadelerini kullanın. Hükümetin bu şartları yerine getirmesi amacıyla ABD üslerinin kapatılması, NATO’dan çıkılması dahil bu durumun kamuoyuna duyurulması ve TBMM’nin el birliğiyle hareket etmesi inanın ki sığınmacı sorununu çözecektir” diye konuştu.