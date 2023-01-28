TDP Genel Başkanı Sarıgül: “ Cumhurbaşkanının seçilip seçilmeme kararını ancak milletimiz bilir”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir siyasinin kanunla yok edilemeyeceğini belirterek, “Bir siyasinin yok olma şekli demokrasilerde sandıktır. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak. Karşısına başka adaylar da çıkacak. Milletimizin vereceği karara herkes saygı duyacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sabah saatlerinde havayolu ile geldiği Trabzon’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sebze ve meyve halinde esnafla bir araya gelen Sarıgül daha sonra bir restoranda partililerle buluştu. Buradaki toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağına yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmanın doğru olmadığını kaydeden Sarıgül, “Bir siyasiyi kanunla yok edemezsiniz. Bir siyasinin yok olma şekli demokrasilerde sandıktır. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak. Karşısına başka adaylar da çıkacak. Milletimizin vereceği karara herkes saygı duyacak. Demokratik bir ortamda seçim yapılacak. Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değildir. Demokrasilerde güç halkın gücüdür. Cumhurbaşkanının da seçilip seçilmeme kararını ancak milletimiz bilir” şeklinde konuştu.

“‘Amerika Birleşik Devletleri F-16’larını alsın başına çalsın”

“Savunma sanayi konusunda biz Amerika’yı aştık daha da aşacağız” diyen Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri F-16’larını alsın başına çalsın. Türk savunma sanayisi Allah’ıma hamd ediyorum ki Amerika’ya ders verecek ölçüler içerisinde güçleniyor. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partisiyiz. Savunma sanayi konusunda son yıllarda Türkiye’mizin atmış olduğu adımlar bizim için bir gururu vesilesidir. Amerika ve Pentagon Türkiye’yi kıskanıyor. Çünkü savunma sanayi konusunda biz Amerika’yı aştık daha da aşacağız. Türkiye’nin dünyanın neresinde bir olay varsa anlayın ki, onun altında Amerika vardır. ABD ve Pentagon Türkiye’yi kıskanacak, Allah’ımın izniyle Türk savunma sanayii de Amerika’ya ders verecek” ifadelerini kullandı.