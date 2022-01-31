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TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanı beni halk seçti diyor. Sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti? Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin” dedi.

Politika 31.01.2022, 18:14
TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanı beni halk seçti diyor. Sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti? Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi TDP genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Yaptığı konuşmada ülke gündemine değinen Genel Başkan Sarıgül, İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşananların son derece üzücü olduğunu söyleyerek, devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini belirtti.

“Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin”

TDP iktidarında bütün kurumların birbiriyle el ele olacağını, devletin gücünün siyasete alet edilmesini doğru bulmadığını açıklayan Sarıgül, “İki bakan ve İstanbul Valisi, yurttaşlarımızın karşısına çıktılar ama yanlarında seçilmiş İBB Başkanı yoktu. Bu bizi alabildiğine üzdü. Belediye başkanının görüntülerinin basına servis edilmesi ayrıca son derece düşündürücüdür. Bu yaşananlar karşısında Allah korusun bir deprem olsa halimiz ne olacak diye de gerçekten endişeleniyorum. Deprem olsa acaba kurumlar birbirine mi girecek. Bunu kesinlikle TDP olarak doğru bulmuyorum. TDP iktidarında bütün kurumlar birbirleriyle el ele olacaklar Devletin gücünü siyasete alet edilmesini asla doğru bulmayız. Devletimizin gücünü siyasete alet ederseniz milletimiz buna kesinlikle razı olmaz. O noktada particilik biter, kamu vicdanı devreye girer, en büyük güç demokraside siyasi partilerden de önce kamu vicdanıdır. Cumhurbaşkanı beni halk seçti diyor. Sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti? Bırakın belediye başkanlarının karnesini milletimiz versin” ifadelerini kullandı.

“Evlere fatura ateşi düştü, faturalar artık cep yakmaktan çıktı, canlarımızı yakmaya başladı”

Kendilerine faturaların çok yüksek olduğu hakkında birçok telefon geldiğini, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması gerektiğini dile getiren Sarıgül, “Evlere fatura ateşi düştü, faturalar artık cep yakmaktan çıktı, canlarımızı yakmaya başladı. Yaşanan pahalılık ve geçim sıkıntısı hat safhada bu artık yurttaşlarımıza zulüm olmaya başladı. Milletimiz kombilerini yakamıyor. Milletimiz karnını doyuramıyor ve Cumhurbaşkanı ’doğalgazda elektrikte fedakarlık yaptık’ diyor ama vatandaşlarımız bu fedakarlığı göremiyor. Esnaflarımız paramparça. Neredeyse ev kirası kadar elektrik ve doğalgaz faturaları gelmeye devam ediyor. Elektrik, doğalgaz ve su temel ihtiyaç maddesidir. KDV oranlarını lütfen yüzde 1’e düşürün. Pırlantadan almadığınız vergiyi zenginlerin yatlarından almadığınız vergiyi elektrikten, sudan ve doğalgazdan da almayın” cümlelerine yer verdi.

“TDP, ekonomik milliyetçiliği Türkiye’de tek uygulayacak olan partidir”

Şehit, gazi, öğretmenler ve sağlık personellerinin maaşlarının artırılması ve 3600 ek göstergenin çıkması gerektiğine değinen Genel Başkan Sarıgül, TDP’nin ekonomik bağımsızlığa kavuşmanın yolunu ekonomik milliyetçilikte gördüğünü vurgulayarak, “TDP, ekonomik bağımsızlığa kavuşmanın yolunu ekonomik milliyetçilikte görüyor. TDP, ekonomik milliyetçiliği savunan bir partidir. Ekonomik milliyetçilik, ülkemizde üretilen hiçbir şeyi ithal etmemektir. Ekonomik milliyetçilik, Türk parasının değerini ve kıymetini en yükseğe çıkarmaktır. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını en iyi bilen, vicdanlı ve ehil kadrolara sahiptir. TDP, ekonomik milliyetçiliği Türkiye’de tek uygulayacak olan partidir” dedi.

TDP MYK toplantısı, Genel Başkan Sarıgül’ün açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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