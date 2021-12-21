TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Ana fikrimiz ‘yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Devletin döviz kuruyla yaptığı tüm harcamalar en acil olanları dışında derhal durdurulmalıdır. Artık TDP olarak ana fikrimiz ‘yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı.’ Döviz ile garanti verilmiş olan köprü, havaalanı, yol ödemeleri ilgili firmalarla oturulup konuşularak ötelenmelidir” dedi.

Genel Başkan Sarıgül, partisinin genel merkezinde, ‘Acil Durum Planı’nı açıkladı.

6 ay süreyle ‘Acil Durum Planı’nın devreye sokulması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Sarıgül, “Gücü olan herkes, elini taşın altına bugün itibarıyla koymalıdır. Devlet bugün fedakarlık yapmalıdır” diye konuştu.

Devlet geliri 5 bin TL’nin altında olan tüm ailelere 6 ay boyunca, bin 500 liralık temel gıda desteği verilmesi gerektiğini bildiren Genel Başkan Sarıgül, Devlet geliri 5 bin TL’nin altında olan, tüm ailelere 4 ay boyunca biner lira yakıt desteği yapmalıdır. Çünkü yurttaşlarımız soğuktan donuyor, üşüyor ve kombilerini yakamıyor. Tüm vergi, SGK, fon benzeri alacaklarının faizleri tamamen silinmeli ve borçlar en az 30 ay vade ile faizi olarak yapılandırılmalıdır. Bu zorlukta, bu yoklukta vatandaşa borçlarını ödemesi için her türlü kolaylık mutlaka yapılmalı” açıklamasında bulundu.

Esnaf için sicil affı konusunun önemli olduğunun altını çizen Genel Başkan Sarıgül, “Esnaflarımız pandemi süresince senetlerini, çeklerini ödeyemedi. Benim esnafımız ödememezlik yapmaz. Cuma günü öğleden sonra o esnaf çekini senedini ödemek için sırtından ter çıkar. Komşusundan borç para almaya çalışır ki senedini ödesin de ailesi duymasın diye. O nedenle TDP olarak bütün siyasi partilerden de ricam derhal bir önerge hazırlayın. Bütün siyasi partiler parlamentoda esnafımızı bu mağduriyetten kurtaracak sicil affını mutlaka ve derhal çıkarılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Sarıgül ayrıca kamudaki her iki arabadan birinin satılması gerektiğini vurgulayarak, “Kamunun, tüm protokol, tanıtım, tören harcamalarına artık son verilmelidir. Kamu yöneticilerinin araçlarındaki eskort uygulaması en az indirilmelidir. maksimum 50 kişi ile sınırlandırılmalıdır. Maksimum tasarrufa geçilmelidir. Devletin döviz kuruyla yaptığı tüm harcamalar en acil olanları dışında derhal durdurulmalıdır. Artık TDP olarak ana fikrimiz ‘yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. ’Döviz ile garanti verilmiş olan köprü, havaalanı, yol ödemeleri ilgili firmalarla oturulup konuşularak ötelenmelidir” şeklinde konuştu.

Bankalardaki Türk Lirası ve döviz mevduatlarının hepsinin güvence altında olduğunun söylenmesi gerektiğini de bildiren Genel Başkan Sarıgül, “Banklarda parası olanlara lütfen güvence verin. Mevduat sigortası yüzde 100’e çıkarın. Vatandaş bilsin ki benim param garanti altında. Bankacılık sistemine güveni derhal güçlendirin. Piyasadaki bu telaşa son verin. Dün alınan tedbirler geç kalmış palyatif tedbirlerdir olmaktan çıkarın. Durumun ciddiyeti devam etmektedir” dedi.