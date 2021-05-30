TDP Genel Başkanı Sarıgül: “16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran’da açılmalı”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül korona virüs normalleşme sürecinde 16 aydır kapalı olan işletmelerin 1 Haziran’da mutlaka açılması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“150 ’Türkiye milletvekili’ olmalı”

Anayasa değişikliğinden önce seçim sisteminin konuşulması gerektiğini savunan Sarıgül, “Dar bölge tercihli oyu konuşmamız gerekiyor. Türkiye milletvekilliğini konuşmamız gerekiyor. Siyasi parti genel merkezlerinin Türkiye kamuoyuna sunacakları, gelecekte üst düzeyde görev vermeyi düşündükleri isimleri, 150 milletvekilini Türkiye milletvekilliği yaparak, 450 milletvekilinin de teşkilatlardan gelen arkadaşlar olmasına önem vermemiz lazım. Aksi takdirde ilçe başkanları, il başkanları, teşkilat başkanları dışarıda kalıyor, genel merkezin atadığı 600 tane milletvekili parlamentoya giriyor. Bunu biz Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmuyoruz. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalı. Yüzde 1 oy alıyorsa 1 milletvekili, yüzde 15 oy alıyorsa 15 milletvekili olmalı. Hiçbir oyun boşta kalmaması ve açıkta kalmaması için Türkiye milletvekilliğini önemsiyoruz. Türkiye milletvekilliği TDP’nin isteği değildir, demokrasinin isteğidir. TDP’nin ana amacı, 450 milletvekilinin mutlaka teşkilatlar tarafından seçilmesini ön görüyor. Diğer 150 milletvekili ise Türkiye milletvekili olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Barajlar demokrasiler için problemdir”

Seçimlerde tartışılan baraj sistemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, “Baraj sistemi konuşuluyor. İleri demokrasiye sahip medeni ülkelerde tercihli oy ve yüzde 1 ila 3 arasında baraj vardır. Barajların bulunması demokrasi açısından son derece problemlidir. AB kriterlerinden bahsediyor ve evrensel hukuk kuralları diyorsak, Arvupa’daki yüzde 3 baraja mutlaka uymak gerekiyor” dedi.

Sarıgül korona virüs aşı çalışmaların ilişkin olarak ise, “Aşı konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Daha açık ve net hangi tarihte kaç milyon aşı gelecek, hangi tarihte aşılama sırası yapılacak. Bion Tech firması ile yapılan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasında büyük yarar görüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran’da açılmalı”

Normalleşme sürecinde önceliğin 16 aydır kapalı olan işletmelere verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, “16 aydır kapalı olan yerlerin mutlaka 1 Haziran’da açılmasını talep etmekteyiz. Buralarda çalışan komiler, garsonlar, ustalar, yardımcı personel ciddi sıkıntı içerisinde. Özellikle tiyatrolar, sahne sanatçıları, kahveler, birçok işletme 16 aydır kapalı. Buraların mutlaka açılmasını beklemekteyiz. Kısa çalışma ödeneğinin pandemi sürecince mutlaka devam etmesini talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Sarıgül, turizm mevsimi öncesinde Türkiye’nin en çok turisti aldığı ülkelerin başında gelen Rusya ile de temasların sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.