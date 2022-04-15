TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi partilerin ittifaklarına ilişkin, "Masalar için çok erken. Daha köprünün altından çok sular geçer. Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya geldi. Bolu Belediyesi’nin kent meydanında kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte olan Sarıgül, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cezaevlerinde bulunan hükümlülere af çıkarılması çağrısında bulunan Sarıgül, “Özellikle terör suçlarına, kadın cinayetlerine, çocuk tacizlerine, uyuşturucu operasyonlarına bulaşmamış bütün yurttaşlarımızı 100. yıla girerken bir genel affa davet ediyorum. Şuanda cezaevlerinde kapasite artmış vaziyette. Bütün siyasi partileri toplumsal barış, kardeşlik hukuku için af düzenlemesi yapmaya davet ediyorum. Bu af düzenlemesiyle birlikte kardeşlik hukuku yeniden tesis edilecek, toplumsal barış yeni baştan sağlanacaktır” dedi.

“Köprünün altından çok sular geçer”

Mustafa Sarıgül, seçim dönemlerinde kurulan ittifaklar için henüz çok erken olduğunu ifade ederek, “Masalar için çok erken. Daha köprünün altından çok sular geçer. Siyasette her zaman iki iki daha dört etmez. Çarşıdaki hesap pazara uymaz. Bu nedenle bunun daha vakti var. Vakti geldiği zaman Türkiye Değişim Partisi, barış için, demokrasi için, özgürlükler için, Türkiye’nin mutluluğu için, Türkiye’nin içerde huzurlu ve dışarıda onurlu olması için o zaman geldiği zaman gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak. O ittifaklar bayrağımız, toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak. İnançlara saygılı, laikliğin ittifakı olacak” diye konuştu.