banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR

TBMM'den Enis Berberoğlu kararı

TBMM Başkanlığı, AYM tarafından gönderilen Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararı iade etti.

Politika 03.02.2021, 15:28 03.02.2021, 15:35
6
TBMM'den Enis Berberoğlu kararı

TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, ''Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz'' denildi.

AYM: Keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlale hükmettiği kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Berberoğlu'nun avukatları, Yüksek Mahkemenin ihlal kararının yerel mahkemelerce yerine getirilmemesi nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Ocak'ta Berberoğlu'nun, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 17 Eylül 2020'de Enis Berberoğlu'yla ilgili ihlal kararı verdiği hatırlatılan gerekçede, bu kararda, ihlalin giderilmesi için ilk derece mahkemesinin yeniden yargılama yapmakla yükümlü olduğunun aktarıldığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereği derece mahkemelerince yerine getirilmediği anımsatılan gerekçede, Anayasanın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğuna dair hükmün herhangi bir istisnasının bulunmadığına işaret edildi. Gerekçede, "Böyle bir istisna hükmü olmadığına ve olamayacağına göre mahkemeler ve kamu gücünü kullanan diğer organlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaktan ve gereğini yerine getirmekten kaçınamaz." denildi. 

"Anayasa'nın 2. maddesinde anlamını bulan hukuk devleti retorikten ibaret değildir"

Anayasa'nın, Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına ve somut olayda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermediği vurgulanan gerekçede, şu tespitler yapıldı: 

"Anayasa'nın 2. maddesinde anlamını bulan hukuk devleti retorikten ibaret değildir. Kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu yönündeki Anayasa'nın 153. maddesinin açık hükmüne rağmen her ne sebep ve mülahaza ile olursa olsun yerine getirilmemesi hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda, türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa'nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. 

Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağı açıktır."

Anayasal düzenin korunmasının, yalnızca Anayasa Mahkemesine ait bir görev olmadığına işaret edilen gerekçede, Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek veya tüzel kişilerin Anayasa'yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı. 

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16