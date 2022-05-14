TBMM’den Balıkesir’e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ni (BALOSB) ziyaret etti.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde kadın çalışanların öncelikli olduğu işletmeler ile ilgili bilgiler alan milletvekilleri, ardından OSB’de çalışan kadınların çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunu inceledi.

Komisyon üyelerinden AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim, alt komisyon kurduk geçtiğimiz yıl Temmuz ayında. Biri kadının iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasında ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi konulu. Alt komisyonumuzun başkanı ben seçildim. Bu dönem Ekim ayından itibaren meclis komisyon çalışmalarımızı önce mevcut durumun tablonun ortaya çıkarılması noktasında devam ettirdik. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da bir panel düzenledik. Hem kadın STK’ları hem de sektörde kadın çalışanı yoğunlukta olduğu sektör temsilcilerini dinledik. Aynı zamanda Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kreşi yerinde inceledik. Şimdi bugün de Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizdeki kreşi inceliyoruz. OSB’de kadın çalışanlarının çocuklarının öncelikli olarak öğrenim gördüğü, eğitim gördüğü kreşi sahada görmüş oluyoruz. Tabii hedef kadın istihdamını, bunun kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Bu noktada bizim iktidarlarımız döneminde birçok yasal düzenleme, yasal değişiklik, kadın istihdamını arttırmaya ve kalıcı olmasını sağlamaya yönelik düzenleme yapıldı ama hayat devam ediyor. Süreklilik arz ediyor. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar her geçen gün önümüze çıkıyor, durumlar değişebiliyor. Biz bu gelişen yeni durumlar karşısında kadın istihdamının kalıcı olması noktasında neler yapılabiliriz bunları tespit ediyoruz. Öncelikli mesele bir çocuk bakımı, bir engelli, diğeri de engelli ve yaşlı bakımı. O konular hassasiyetle önem arz ediyor. Bu noktada biz hem saha çalışmalarımızı hem ilgili kurum ve kuruluşlardan hem bakanlıklarımız, hem uluslararası kuruluşla, kuruluşla, hem memur ve işçi sendikalarımızın temsilcileri bundan sonra hem bu konudaki güzel örnekleri, hem kişisel anlamda hem kurum anlamında dinlemeye, onların katkısından istifade etmeye devam edeceğiz diyorum" dedi.

Komisyon üyelerine OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve OSB Müdürü Mesut Eray eşlik ederken, Komisyon üyeleri OSB içinde hizmet veren kreşi ziyaret etti.