TBMM’den açık havada 23 Nisan Satranç Turnuvası

TBMM Başkanlığı tarafından 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvada Halkla İlişkiler binası önüne açık hava satrancı kuruldu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 23 Nisan Satranç Turnuvası’na ilişkin yaptığı açıklamada gençleri milletvekilleri ile buluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, satranç etkinliklerini devam ettireceklerini ifade etti. Kumbuzoğlu, “Satranç etkinliklerimizi Meclisin her tarafına yayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu alan çok değerli bir alan. Milletvekillerimizin ofislerinin yoğun olduğu bir yer. Günde 5 bin kişiyi ağırladığımız ve herkesin gördüğü bir yer. Bu gördüğünüz yerde satranç etkinliğini sembolize edecek etkinliği yapıyoruz” dedi.

Kulislerin olduğu yerde satranç organizasyonları düzenleyeceklerini belirten Kumbuzoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop bu etkinliğe özel bir değer ve önem veriyor. 23 Nisan şenlikleri bünyesinde etkinliğimizi en güzel şekilde sürdürmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, daha sonra Ayaz Bozdemir ile satranç oynadı.

Ocak ayında başlayan satranç turnuvası, 7-8 ve 9-12 olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde 48’er öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede yarışmaların ilki 15-16 Ocak tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde 6 tur üzerinden gerçekleştirildi. TBMM Tören Salonu’nda yapılan turnuvaya 14 ilden 48 öğrenci katıldı. Turnuvaların ikincisi 9-12 yaş kategorisinde 19-20 Şubat tarihlerinde 6 tur üzerinden TBMM Tören Salonu’nda oynandı. Bu kategorideki turnuvaya da 18 ilden 48 öğrenci katıldı. Her kategoride oynanan müsabakalar sonunda en yüksek puanı alan 6 satranççının katılımıyla gerçekleştirilecek final maçları, 23 Nisan Haftasında 5 tur üzerinden oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecek.