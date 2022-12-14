TBMM’de Sanayi Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna taşındı

TBMM’de Sanayi Komisyonu toplantısı, bazı milletvekillerinin ayakta kalması üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna taşındı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Halkla İlişkiler binasında düzenlenen toplantıda çok sayıda milletvekili ayakta kalırken, tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından komisyon toplantısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılmasına karar verildi. Komisyon toplantısı saat 14.00’te başlayacak.