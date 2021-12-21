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TBMM’de ekonomi tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Milletin sevincine ortak olmak lazım Başkanım. Dün sokaklar bayram etti, pazarlar bayram etti. Bundan sonra, dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz, aynı gün, arka arkaya, etiket üzerine etiket yapıştıran bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Politika 21.12.2021, 23:14 21.12.2021, 23:22
TBMM’de ekonomi tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Milletin sevincine ortak olmak lazım Başkanım. Dün sokaklar bayram etti, pazarlar bayram etti. Bundan sonra, dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz, aynı gün, arka arkaya, etiket üzerine etiket yapıştıran bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomi tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dolardaki iniş çıkış grafiğinden bahsederek, “Tazı dolar, TL tavşan mı; tazı TL, dolar tavşan mı? Çünkü bu da sürekli, sabah dolar tazı oluyor, akşam dolar tavşan oluyor, olan da millete oluyor. İki soru sormak istiyorum. Şimdi, birinci soru şu: Erdoğan’ın bugün açıkladığı paketten haberdar olan ve dolar kuru 18 lira seviyesindeyken bir milyon dolar bozduran birileri kararın sabahında da 13 liralık dolar kurundan cebine bir milyon 384 bin 615 dolar koydu. Bir gecede dolar cinsinden kazanç yüzde 38,5. Dolar kuru 18 iken gece yüklü dolar satıp, sabahında dolarları toplayanlar kimlerdir Sayın Başkan? Sorum tabii ki Hükûmete ve bu dünyanın her yerinde çok büyük bir suçtur” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın topluma somut öneriler sunduğunu belirterek, “Son dönemde ülkemizde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayanan suni bir artış, operasyon olduğunu Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma sonrası dolarda yaşanan bu düşüşle bir kez daha görmüş olduk. İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan, üçüncü çeyrekte 7,5 gibi büyük bir büyümeyi sağlayan Türkiye’miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisinde olma hedefini tekrar yüksek sesle haykırıyor. Milletin sevincine ortak olmak lazım Başkanım. Dün sokaklar bayram etti, pazarlar bayram etti. Bundan sonra, dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz, aynı gün, arka arkaya, etiket üzerine etiket yapıştıran bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomide olağanüstü günlerden geçildiğine işaret ederek, “Merkez Bankası Başkanının mart ayında bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasıyla başlayan bir hatalar silsilesi sonucunda Türkiye’de dolar kuru, işte, dün akşam itibarıyla 18 TL’lere kadar geldi. Tabii, şimdi, rakamlar çok hızlı değiştiği için, arkadaşlar bazen şu anda doların geldiği bu seviyenin sevinilmesi gereken bir rakam olduğunu düşünüyorlar herhâlde. Hatırlatmakta fayda var; Mart ayında dolar 6,88’e kadar düşmüştü arkadaşlar, enflasyon yüzde 16,2’ydi, Hazinenin borçlanma faizi 16,5’ti. Bu tarihi niye söylüyorum? Hatalar silsilesinin başlamasından önceki tarihteki verileri söylüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada, evet, dolar 18’lerden 13’lere kadar geldi ancak hazinenin borçlanma faizleri yüzde 16,5’tan yüzde 24’e geldi, ticari kredi faizleri şu anda yüzde 30’larda, enflasyonda da yüzde 30’ların üzerinde bir noktayı bu ayın sonu itibarıyla maalesef göreceğiz” şeklinde konuştu.

Usta Türkiye ekonomisinin dolarizasyona bağlandığını iddia ederek, “TL, Amerikan dolarına bağlanmış oldu, TL’den kaçış olmasın diye Türk lirası ortadan kaldırıldı. Hazine çok ciddi bir kur riski altına girdi. Zaten üzerimizde kamu-özel iş birliği projelerinden dolayı, yurt içinde dövizle borçlanmalardan dolayı ciddi bir kur riski vardı, şimdi yeni bir kur riski üstlendi; bütün TL mevduata, hatta yurt dışından gelecek sıcak paraya kur garantisi verildi arkadaşlar. Bunlar olacak iş değil, Türkiye tarihinde hiç görülmemiş bir şeydir bu. Tabii, DÇM’lerden az önce de bahsedildi yani 1970’li yıllarda terk ettiği enstrümanlara Türkiye tekrar geri döndü. DÇM’leri lütfen inceleyin, Türkiye, ondan kurtulmak için yirmi yılını harcadı” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, vatandaşın vergisinin döviz baronlarına aktarma planı kurulduğunu iddia ederek, “Döviz getiri garantisi vermek, halktan alınan vergilerin bir avuç döviz baronuna aktarılmasıdır ve bu, Anayasa’ya da aykırıdır; aynı zamanda, alın teriyle çalışan emekçinin, memurun, işsizin vergilerini Banker Kastelli’lere dağıtmak anlamına geliyor. Yine bu ittifakın dolar-TL bazında simsarlık mesleğine atıldığını da söylersek abartmış olmayız. Bu adımlar halka daha fazla yük getirecek. Daha yirmi dört saat geçmeden emlak vergisinde yüzde 18,1; motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 25 oranında, özel iletişim vergisinde yüzde 36,20 zam yapıldı” ifadelerini kullandı.

CHP Grup başkanvekili Altay, bankalarda yüksek miktarda hesabı olanların zengin edildiğini savundu.

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