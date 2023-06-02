TBMM’de 28’inci yasama dönemi başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 28’inci yasama dönemi başladı.
Politika 02.06.2023, 14:03
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 28’inci yasama dönemi başladı.
TBMM’de 28’inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Bahçeli çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.