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TBMM’de 15 Temmuz paneli

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15 Temmuz paneli düzenlendi.

Politika 15.07.2022, 13:49
TBMM’de 15 Temmuz paneli

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15 Temmuz paneli düzenlendi.

15 Temmuz paneli Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda düzenlendi. Panele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Taşansu Türker ve Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve milletvekilleri katıldı. Panelde konuşmacılar, 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden farklı olduğuna işaret ettiler.

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