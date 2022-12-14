TBMM Sanayi Komisyonu’nda tartışma

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında tartışma yaşandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. CHP ve HDP milletvekilleri, teklifin alt komisyona sevk edilmesine ilişkin bir önerge verdi. Önergenin kabul edilmemesi üzerine CHP ve HDP milletvekillerinin yerlerinden kalkarak kürsüye doğru yürümesi ile tartışma ve gerginlik yaşandı.