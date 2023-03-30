TBMM Sağlık Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve 150 milletvekilinin "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına gazetecilerin görüntü almasından sonra devam edildi.