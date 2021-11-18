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Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma çıktı
ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İstanbul’daki taksi konusu üzerine tartışma çıktı.
Politika 18.11.2021, 21:29 18.11.2021, 21:54
ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İstanbul’daki taksi konusu üzerine tartışma çıktı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan komisyonda söz aldı. Aydoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu İstanbul’daki taksi konusu üzerinden çetecilikle suçladı. Bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu Aydoğan’a, “En büyük çeteci sensin” şeklinde karşılık verdi.