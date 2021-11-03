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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi.
Politika 03.11.2021, 20:52 03.11.2021, 21:22
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerine cevap verdi. Bakan Varank’ın, Şener’in Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmek istemeyebileceği ifadesi üzerine CHP milletvekilleri Bakan’ın oturduğu yere yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerini engellemeye çalıştı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.