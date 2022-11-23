TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘hamburger’ tartışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP’li vekiller arasında ‘hamburger’ tartışması yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarından bahsederken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Hamburger yemek için Amerika’ya gitmeye gerek yok” dedi. CHP’li milletvekilleri bu sözlere itiraz ederek, hakaret içerdiğini iddia etti. Tartışmanın alevlenmesinin ardından salonu terk eden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu sırada Bakan Varank’a, “Seni dinlemeyeceğim ajan provokatör” ifadelerini kullandı. Bekaroğlu’na cevap veren Bakan Varank, “Terbiyesiz, yaşından başından utan” diye konuştu. Yaşanan gerginliğin ardından Varank sunumuna devam etti.