TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gergin anlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında gergin anlar yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Soylu ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürünün intihar ettiğine ilişkin konuşan Başarır’a, Bakan Soylu tepki gösterdi. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un görevlendirildiğini ve Komisyonu provoke ettiğini söyledi. Bir bürokratın görüntü çekmesi ise tartışmayı alevlendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüntü çeken bürokratı uyardı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, grup sözcüleri ile toplantı yapmak üzere oturuma 30 dakika ara verdi.