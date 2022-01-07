TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı devam etti.