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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “Yüzde 9’un üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatımız şuanda geçmişe dönük baktığınızda 210 milyar dolayı aşmış durumda, yılsonunda bu rakam 220 milyarları da aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma bir artış var” dedi.

Politika 28.11.2021, 17:53
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “Yüzde 9’un üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatımız şuanda geçmişe dönük baktığınızda 210 milyar dolayı aşmış durumda, yılsonunda bu rakam 220 milyarları da aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma bir artış var” dedi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde AK Parti Bingöl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, ilçe başkanları, parti yönetimi katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, 2022 bütçesinin AK Parti’nin 20’nci bütçesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlere değindi. Yılmaz, “2022 Bütçesi AK Parti’nin 20’inci bütçesi. Arka arkaya 20 bütçe yapmak AK Parti’ye nasip oldu. Bu istikrar demektir. Bir hükümet, bir lider 20 defa arka arkaya bütçe yapabiliyorsa bu ülkede istikrar var demektir. Türkiye’de istikrarın olmadığı dönemlerde nasıl bedeller ödediğimizi, neler yaşadığımızı, yaşı müsait olanlar canlı şahit olarak biliyorlar. Bugün de sorunlar yok mu? Elbette var. Dünya durdukça da sorunlar bitmez. Ama bugün ile geçmişi mukayese etmemiz lazım. 1994’te bu ülke bir kriz yaşadı, 1999’da bir kriz yaşadı, 2001 yılında kriz yaşadı. Dünyada bir problem yoktu o dönemlerde. Dünyada bir kriz yoktu, bir pandemi yoktu, dünyayı sarsan birtakım hadiseler yoktu. Dünyada normal yürüyordu işler Türkiye’de sorun vardı. Türkiye o krizleri yaşadı ve ağır bedeller ödedi bunlar için. Bugün de bazı sorunlar yaşıyoruz, elbette yaşıyoruz. 2008-2009 döneminde dünyada bir finansal kriz yaşandı. Bütün dünyayı etkiledi, bizi de belli oranda etkiledi” dedi.

“Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü”

2020 yılında Türkiye ekonomisinin pandemiye rağmen büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, “Son dönemlerde bütün dünyayı derinden etkileyen bir pandemi yaşıyoruz. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler çok ciddi sıkıntılar içinde. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, bırakın büyümeyi küçüldü dünya ekonomisi. Dünya ticareti yüzde 8-9 düştü. Dünyada turizm, hizmet sektörleri çöktü adeta. Böyle bir dönem yaşadık, 2020 yılına baktığımızda. Böyle bir ortamda dahi Türkiye geçen sene yüzde 1.8 büyümeyi başardı. Çin ile birlikte büyümeyi başaran tek ülke Türkiye oldu. Bu seneye geliyoruz, pandeminin etkileri yavaş yavaş kalkıyor. Dünyada da yüzde 6 civarında bir büyüme bekleniyor, bu sene de Türkiye’de beklenen büyüme yüzde 9’un üzerinde. Yüzde 9’un üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatımız şuanda geçmişe dönük baktığınızda 210 milyar dolayı aşmış durumda, yıl sonunda bu rakam 220 milyarları da aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma bir artış var. Geçen sene 170 milyar dolar civarındaydı bu sene 40 milyar dolar daha yüksek bir rakamdan bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güçlü bir lidere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Güçlü bir liderimiz var, siyasi istikrarımız var. Bazı şeyler varken kıymetini bazen yeterince bilmiyoruz. Olmadığında ne olurdu diye sormamız lazım. Böyle güçlü ve tecrübeli bir lider, dünyanın bu fırtınalı döneminde olmasaydı şuanda ülkemiz neler yaşardı, takdirinize bakıyorum. Böyle bir dönemde siyasi istikrarımız olmasaydı, her şeyi bir tarafa çeken farklı farklı partiler olsaydı bugün bu pandemiden Türkiye, insanımız nasıl etkilenirdi takdirinize bakıyorum” dedi.

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