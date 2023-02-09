TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “Deprem bölgesinden Bingöl’e 40 aile getirildi”

Bingöl’de basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, ”Deprem bölgesinden Bingöl’e gelen ailelere de Bingöl’de destek veriliyor. Şu ana kadar 40 aileye 300’ü aşkın gönüllümüz destek oldu ve destek olmaya devam ediyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dünyadan ve tüm Türkiye’den deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Bingöl’den de bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Bingöl’deki yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, şu ana kadar kentteki resmi kurumlar koordinesinde deprem bölgesine 30 tır yardım gönderildiğini söyledi. Deprem bölgesinden Bingöl’e getirilerek yerleştirilen aile sayısının da 40 olduğunu belirten Yılmaz, söz konusu desteğin devam edeceğini vurguladı. Yılmaz, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. İki tane büyük deprem yaşandı. 10 ilimizi etkiledi ama çok daha geniş bir coğrafyada etkisi oldu. Bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız var, hepsine şifa diliyorum. Bingöl olarak bu depremden etkilenen illerden biri olduk, yoğun bir şekilde hisseden illerden biri de Bingöl oldu. Ama çok şükür Bingöl’de cana gelen bir zarar yok. Bazı hasarlar var ama en kısa sürede tespit edip gereği yapılacaktır. Sadece belediye ve valilik koordinasyonunda Bingöl’den 11 binden fazla battaniye, 500’den fazla ısıtıcı, 8 bin 600 gıda kolisi, 131 bin 616 giyim, 3 bin 600 çocuk bezi paketi, 4 binden fazla çocuk maması paketi, 566 uyuma seti, 212 binden fazla ekmek, 20 binden fazla koli hazır su, 2 bin 856 koli hazır gıda, 227 halı, 3 binden fazla hijyen paketi ve toplamda resmi kurumlarımızın koordinasyonunda giden 30 tır var. Her gün bu sayılar artıyor. Bizden Adıyaman’a, Malatya’ya, İslahiye’ye ve Şanlıurfa’ya yardımlar gitmiş durumda. Özellikle Bingöl Belediyesi’nin 13 aracı deprem bölgesinde. Deprem bölgesinden Bingöl’e gelen ailelere de Bingöl’de destek veriliyor. Şu ana kadar 40 aileye 300’ü aşkın gönüllümüz destek oldu ve destek olmaya devam ediyor. Kurumlarımızı seferber etmiş durumdayız. Allah’ın izni ile hiçbirini açıkta bırakmayacağız" dedi.

Bingöl Belediyesi binasında düzenlenen toplantıya Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum müdürleri katıldı.