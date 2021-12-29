banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi”

Bingöl’de gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız 20 Aralık’ta bir tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL’nin değer kazandığı doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Bu süreçte bizi şunu gösterdi bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi” dedi.

Politika 29.12.2021, 13:41
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi”

Bingöl’de gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız 20 Aralık’ta bir tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL’nin değer kazandığı doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Bu süreçte bizi şunu gösterdi bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, hedeflerinin yeni ekonomik politikayla cari açığı fazlaya çevirmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, “1950’lilerden tutun bugüne gelin yani bütün tarih boyunca ekonomimizin en temel meselesi, cari açık olmuştur. Bu yeni politikamızın temel hedefi aslında cari açığı düşürmek mümkünse cari fazlaya çevirmek, böylece Türkiye’nin dış borçlanma ihtiyacını kaldırmak, kendi tasarrufumuzla büyümemizi sürdürülebilir daha sağlıklı bir patikada devam ettirmek. Temel hedefimiz bu ve çerçevede de yeni inisiyatifler almış durumdayız” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu”

Doların 18 TL’ye ulaşmasının ekonomik gerçeklerle ilgili olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bu kapsamda yaşadığımız döviz hareketliliğiyle ilgili de birkaç yorum yapmak isterim. Maalesef birtakım çevreler Cumhurbaşkanımızın bu faizdeki politikasının sonrasında vatandaşımızda bir korku ve panik iklimi oluşturdular. Politika faizlerinin düşmesi bir miktar dövizi hareketlendirebilir, belirli limitler içinde bunu anlayabilirsiniz ama doların değerinin 18’lere gelmesi ekonomik temellerle, ekonomik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla her gün artacak gibi bir algı oluşturması vardı. Ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Aralık’ta bir tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL’nin değer kazandığı doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Bu süreçte bizi şunu gösterdi bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi. Doğal bir artış olsa ekonomik gerçeklere dayalı bir artış olsa bu kadar hızlı geriye gelmezdi zaten. Dolayısıyla bu köpüğü bir anlamda Cumhurbaşkanımız ortadan kaldırmış oldu. TL’nin değeri daha makul seviyelere doğru hareketlendi” şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Yılmaz, “Bizim serbest kur sistemimiz var. Her gün piyasada arza ve talebe göre doların fiyatı belirleniyor ama bundan sonraki süreçte daha istikrarlı bir çerçevede içinde yeni tedbirlerle birlikte hareket edeceğini düşünüyoruz. Bununla da ilgili bir sorunumuz yok. Yeter ki piyasa şartları içinde dolar değerini bulsun, manipülasyonlarla, algılarla gitmesin. Bu süreçte birçok vatandaşımız da kayba uğradı. Vatandaşımızda bu korku ve paniği oluşturanlar, vatandaşımızı da bu yöne sevk edenlerin de hesap vermesi lazım. Vatandaşa dolar alın, dolar daha çok artacak diye telkinde bulunanlar şimdi o kaybeden vatandaşımıza hesap vermeli diye düşünüyorum. Hükümetimiz başından beri şunu söyledi; bu gerçek bir artış değildir, ekonomik temellere dayalı bir artış değildir, vatandaşımız bu süreçte dikkatli olsun dedi. Merkez bankamız bırakın sözlü uyarıları fiili müdahaleler yaptı. Uzun bir aradan sonra ilk defa piyasalara müdahale etti, döviz satışı yoluyla ve her müdahalesinde de bir açıklama yaptı. Standart bir açıklama. Ekonomik gerçeklerden uzak bir fiyat oluşumundan dolayı ben bu müdahaleyi yapıyorum diye de kamuoyunu bilgilendirdi” diye konuştu.

Basın toplantısı, soru ve cevapların ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8