TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji

Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden ilk Meclis binasına kadar "kortej" yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar "kortej " düzenlendi. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının yanı sıra bulvara çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı.

Kortejde askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken yabancı okullardan gelen, Türk bayrakları taşıyan öğrenciler de kortejde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando’nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı vatandaşların alkışları arasında geçişi tamamladı. Atatürk Bulvarı’ndan Ulus Meydanı’na ulaşan kortejin yürüyüşü, ilk Meclis önünde son buldu.

Korteji izlemek üzere gelen vatandaşlar ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldiğinde gurur duyduklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet sürdüreceklerini dile getirdi.