TBMM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu üyeleri İstanbul’da saha çalışması yaptı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında İstanbul’da toplandı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında İstanbul’da toplandı. 112 Acil Çağrı merkezinde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle ilgili toplantının ardından AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yapılan çalışmalarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini söyleyen Çalık, “Bu mücadele 2007 yılından itibaren Kadına yönelik şiddetli mücadele ulusal eylem planlarıyla düzenli ve kesintisiz olarak devam etmekte. Bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarımız bünyesinde kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çok önemli bir seferberlik başlattık. 2007 yılından itibaren ulusal eylem planlarımız bugün 2021 itibariyle Aile Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte 4. Ulusal eylem planımızda açıklanmış vaziyette" dedi.

Komisyonun yaptığı çalışmalardan bahseden Çalık, "Araştırma komisyonumuzun 21 Nisan 2021 tarihinde ilk toplantısını yaptık ve 4 Kasım 2021 tarihinde son toplantısını yapacağız. Rapor yazım çalışmalarımız bu esnada devam etmekte. Komisyon çalışmalarımızın sonucunda mevcut sorunları tespit edip çözüm önerilerini belirleyerek hem yasamada hem de yürütmede çalışmalarına destek ve kaynak oluşturacak, referans bir rapor oluşturmak istiyoruz. Komisyonumuz 6.10.2021 tarihi itibariyle 23 komisyon toplantısı gerçekleştirmiş. Bu komisyonlarımızda Aile Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bakan düzeyinde olmak üzere davetlerimizi sayın bakanımızla yaptık ve komisyonumuza da çok güçlü sunumlar yaptılar. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, diyaneti, YÖK’ü, yüksek yargıyı, sivil toplum örgütlerimizi, medya mensuplarımızı ve akademisyenlerimizi dinledik. Yaklaşık 100 e yakın kişiyi komisyonumuzda misafir ettik. Komisyon çalışmalarımızın kapsamında saha çalışmaları ile yerinde incelemelere devam ediyoruz. Bu kapsamda Ankara’yla başladık. Bu hafta bugün İstanbul’dayız pazartesi Gaziantep salı günü de Diyarbakır illerinde saha çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.