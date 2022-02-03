banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Edirne’de yaşananlar insanlık adına yüz kızartıcıdır"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin en temel insan hakkı olan yaşam haklarının gasp edilmesi insanlık adına yüz kızartıcı olmuştur" diye konuştu.

Politika 03.02.2022, 17:28
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Edirne’de yaşananlar insanlık adına yüz kızartıcıdır"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin en temel insan hakkı olan yaşam haklarının gasp edilmesi insanlık adına yüz kızartıcı olmuştur" diye konuştu.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuzdaki milletvekilleriyle 2020 yılında Pazarkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduklarını ve Yunan askerlerinin mültecilere gerçek mermilerle müdahale ederek onların canına nasıl kıydıklarına maalesef yerinde gözlemlediklerini ifade eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Son vakalar da göstermiştir ki, Yunanistan bir umudun peşinden yola düşmüş bu masum canlara kıymayı sistematik olarak sürdürmekte her geçen gün insanlık karnesinde kaybetmektedir. Yunanistan’ın yaşanan insani drama seyirci kalmanın çok ötesine geçtiği aşikardır. Yunanistan’ın sınırından geri iterken dondurucu soğukta bu çaresiz insanların, çocukların kıyafetlerini alması, Yunanistan’ın düştüğü acziyeti de ortaya koymaktadır. Devletler meşgul oldukları meselelere yaklaşımları kadar kudretlidir. Yunanistan aciz, yapacak hiç bir şeyi olmayan insanlara zulümle meşgul olacak kadar aciz ve zayıf bir görüntü sergilemektedir. İnsanlık dramına kör, sağır ve dilsiz kalmanın ötesinde Yunanistan’ın tüm mekanizmalarını barbarca kullanan bir zulüm devletine dönüştüğü defalarca belgelenmiştir. Bugün artık zulüm Yunanistan’a mahsus bir politika tarzı olurken, sergilenen vahşeti tüm insanlığın asırlarca lanetleyeceği bilinmelidir. Avrupa Birliği de maalesef bu sığınmacı korkusunun esiri olmuş durumda ve Yunanistan sınırında konuyu kapatmaya uğraşmaktadır. Ege Denizi’nde görev yapan Frontex unsurları da uluslararası hukuku hiçe sayarak bu uygulamalara dahil olmuştur. AB Frontex eliyle buradaki zulmün ortağı durumundadır. Son hadisede Yunanistan tarafından elbiseleri alınmış ve donmuş zavallı insanlar, büyük heveslerle övgüler dizilerek göklere çıkartılan bir medeniyet anlayışının nasıl dibe vurduğunun resmidir. Batının şımarık çocuğu Yunanistan ise bu haliyle karanlığın ilkelliğine gitgide daha çok gömülmeye mahkumdur" diye konuştu.

Türkiye 9 yıldan bu yana dünyaya örnek bir şekilde ortaya koyduğu insani çözüm yaklaşımıyla bir kez daha insan hakları bağlamında nerede olduğunu gösterdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Aslında esas uçurum, gönüller yapmaya gelen kadim medeniyetimizle, gönüllere kıymaya gelen karanlık arasındadır. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla, tarihi misyonunu hem insani hem vicdani olarak yerine getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Daha adil bir dünya mümkün!" iken batı ülkeleri de, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci sorununu tek bir ülkenin sorumluluğuna bırakılamayacağını artık görmelidir. Dünyanın huzurunun tesisi ve insanlığın geleceği için adil sorumluluk paylaşımıyla, tüm paydaşların bu konuda üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm yaklaşımlar devletlerin gayriinsani uygulamaları uluslararası hukukun, insan hakları mevzuatlarının içini boşaltır, anlamsız kılar" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11