TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hakan Çavuşoğlu:

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavıuşoğlu, “Her nasılsa Ukraynalı mültecilere kucak açan ve onları hoş görüyle karşılayan batı, aynı hoş görüyü söz konusu olan bir Ortadoğulu veya Afrikalı sığınmacı olduğunda imtina etmektedir. Öyle ki Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan bir Afrikalı’yı trenden aşağı atacak kadar da pespaye bir tavır sergilemekten de geri durulmamaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, 10 Aralık tarihinin önemine değindi. Çavuşoğlu, insan hakları insanların yaşamını daha huzurluı ve insanca sürdürmek için vermiş olduğu mücadelenin son aşamasını oluşturduğunu belirterek, “İnsan hakları, insan gelişiminin ve onurlu yaşamın temelidir ve pek tabidir ki insan haklarının ihlali, başta insanlık onuru olmak üzere insanlığın vicdani ve ahlaki değerlerin reddiyle eşdeğerdir. İnsan haklarının günümüzdeki anlamına ulaşması şüphesiz ki yaşanan birçok acı tecrübe ve mücadele neticesinde oldukça meşakkatli ve uzun mertebelerden geçerek mümkün olabilmiştir. Hak, adalet ve vicdan gibi ilk insan topluluklarıyla ortaya çıkan insani ve ahlaki kavramlar, doğal olarak insan hakları serüvenini çok eski tarihlere kadar götürmektedir. İnsanlık tarihi, bir anlamda bu hakları elde etme v e koruma mücadelesinin tarihi olarak ifade edilebilir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Suriye iç savaşı ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile tabiri caizse herkesin bildiği ama ispatlayamadığı bu tutarsızlık ve ikiyüzlülük, artık tartışılmaz bir biçimde ortadadır. Her nasılsa Ukraynalı mültecilere kucak açan ve onları hoş görüyle karşılayan batı, aynı hoş görüyü söz konusu olan bir Ortadoğulu veya Afrikalı sığınmacı olduğunda imtina etmektedir. Öyle ki Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan bir Afrikalı’yı trenden aşağı atacak kadar da pespaye bir tavır sergilemekten de geri durulmamaktadır. Batı ikiyüzlülükte her fırsatta üstenci bir yaklaşımla giriştiği demokrasi ve insan hakları söylemlerinin içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.”