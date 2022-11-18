Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında iş birliği protokolü imzalanırken, Şentop’a Türkmenistan Devlet Başkanı Nişanı takdim edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Türkmenistan’da temaslarını sürdürüyor. Şentop’un ziyareti çerçevesinde TBMM ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü iki ülke parlamentolarını temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov imzaladı. Şentop, protokolün Türkiye ile Türkmenistan arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirme konusunda duydukları arzunun ve ortak iradenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Şentop ayrıca, protokolün iki ülke arasındaki temasları her seviyede

artıracağına ve müşterek çıkarlar gözetilerek ihtiyaç duyulan adımların ivedilikle atılacağına inandığını vurguladı.

Şentop’a “Türkmenistan Devlet Başkanı Nişanı"

Berdimuhamedov tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkılar nedeniyle “Türkmenistan Devlet Başkanı Nişanı” da takdim edildi. Böylece Türkmenistan devlet başkanının “bağımsız Türkmenistan’a olan büyük sevgi” nişanı, ilk kez bir meclis başkanına takdim edilmiş oldu.

Nişanın şahsına tevcihi nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Milli Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’a teşekkürlerini ifade etti. Bu nişanı Türkiye ve Türkmenistan arasında güçlenen ilişkilerin somut bir tezahürü olarak kabul ettiğini vurgulayan Şentop, şahsına yapılan bu teveccühün bir teşekkürü olarak Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve kardeşliğin ilelebet devamı için daha da büyük bir gayretle çalışacağını ifade etti.