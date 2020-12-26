TBMM Genel Kurulu’nda tartışma

TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi ‘hak ihlallerine’ yönelik grup önerisi verdi. Grup önerisi üzerine konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP’nin amacının Türkiye’de hukuksuzluğun olduğu imajının yayılması olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin uluslar arası kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde mahkum edilmesini sağlamak olduğunu iddia etti. Mesten, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin adı artık ‘Cumhura ve Cumhurbaşkanı’na Hakaret Partisi’ne dönüşmüştür. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak ve mağdurun hakkını korumak olsaydı, çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine sahip çıkardınız. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak olsaydı, kendi parti örgütlerinizde her gün bir yenisini duyduğumuz çocuk ve kadınlara karşı taciz ve tecavüzlerin peşine düşerdiniz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 18 yıllık AK Parti hükümetlerinde tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet ülküsü olduğunu söyleyerek, teröre boyun eğdirenin Cumhur ittifakı olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un konuşması esnasında TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Özkoç’a tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri Özalan’a tepki gösterdiler. AK Parti milletvekillerinin yerlerinden kalkmasıyla milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç milletvekillerini uyardı. Fakat milletvekillerinin yerlerine oturmaması üzerine oturuma ara verdi. Arada da tartışma devam etti. AK parti ile CHP arasındaki tartışma HDP milletvekillerinin de karışmasıyla daha da büyüdü. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Aradan sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerinin farklı düşüncede ve ideolojide olduklarını söyleyerek, “Üslup son derece önemli. Tartışmaları, müzakereleri sürdürürken de, birbirimize hakaretten olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Az önce istenmeyen olaylar oldu. Fiziki müdahaleye varan giden olaylar olduğunu arkadaşlarımız bana ifade ettiler. Umuyorum arkadaşlarımız kardeşlik hukuk içinde bu süreçleri karşılıklı kendileri çözeceklerdir. Aklı selimi, sağduyuyu görüşmeler sırasında hakim kılmaktır” diye konuştu.