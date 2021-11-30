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TBMM Genel Kurulunda tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda tartışma çıktı.

Politika 30.11.2021, 19:35
TBMM Genel Kurulunda tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda tartışma çıktı.

CHP Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ve 132 milletvekilinin Siyasi Partiler, Milletvekili Seçim Kanunu ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi doğrudan Genel Kurul’un gündemine alınması görüşüldü. Teklif üzerine CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke söz aldı. Böke, 5 Aralık 1934, tam 87 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlar seçme ve seçilme haklarının güvence altına alındığını hatırlatarak, “87 yıl sonra, 5 Aralık’a günler kala, karşımızda büyük bir sorumluluk ve tarihî bir fırsat var. Fırsat var çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Sayın Genel Başkanımızın ilk imzacısı olduğu, kadın-erkek tüm milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclise sunulmuş olan, siyasette eşit temsili sağlayacak teklifimiz bugün gündeme alınıyor. Oylayacağımızın ne olduğunu hatırlatmak istiyoruz size: Eşitlikçi, özgür, demokratik bir geleceği birlikte kurup kurmayacağımıza dair bir oylama yapacağız bugün ve her birimiz, her birimiz, kullanacağımız oyla bazı sorulara yanıt veriyor olacağız” şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP’li 56 milletvekilinden 24’ünün kadın olmasından gurur duyduklarını belirtti. Yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parti guruplarının ön sıralarına kadın milletvekillerinin oturduğunu belirterek, “Şurada oturan 4 hanımefendinin yerine, kanun teklifini verenlerin Grup Başkanvekillerinden en az birinin hanımefendi olmasını arzu ederdik. 19 yıldır parlamentodayım, CHP’den bugüne kadar grup başkanvekilleri içinde bir kadın grup başkanvekili görev aldı. Ona da tahammül edemediniz, partinizden ihraç ettiniz. 1999 seçimlerinde bacılarımızın, hanımefendilerimizin TBMM’de temsil edilmesine tahammül edemediniz. Kadınlarımızın isteyerek taktıkları başörtüsüne ’bez parçası’ dediğiniz dönemde, onların TBMM’de bulunmasına tahammül edemediniz” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Elitaş’a, "Başörtüsü kadının başını örter, inancının gereğidir. Bizim bir kadın grup başkanvekilimiz yok. Bundan üzülüyoruz. Bugün özel bir gün. Farkındalık olsun diye kadın milletvekillerimiz önde oturuyorlar ama sen bir kadın grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile AK Parti Amasya milletvekili Hasan Çilez yerlerinden tartışmaya devam etti. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen ardada da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

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