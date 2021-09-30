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TBMM Genel Kurul salonu yeni döneme hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul salonu yenilendi.

Politika 30.09.2021, 14:20
TBMM Genel Kurul salonu yeni döneme hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul salonu yenilendi.

TBMM Genel Kurul salonundaki eski sistem yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme giriş yaparak oy kullanabilecekler. Milletvekillerinin oturduğu sıralar da gül ağacı mobilya ile yenilenerek, sıralara ekranlar konuldu. Bu ekranlar aracılığıyla milletvekilleri oy kullanabilecekler. 200’e yakın milletvekili de parmak izlerini verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yapılan yeni sistemin Avrupa’da kullanılan sistemle aynı olduğu öğrenildi. Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi. Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.

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