banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sloukas: ''Atatürk pankartını bilerek tutmadım.''
Sloukas: ''Atatürk pankartını bilerek tutmadım.''
İbo Show final mi yapıyor?
İbo Show final mi yapıyor?
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ’a gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, “Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda” dedi.

Politika 11.03.2021, 21:04
2
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ’a gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, “Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda” dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen 13 milletvekilinin yer aldığı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak valiliği ziyaret eden komisyon üyeleri, kurum ve kuruluş müdürlerinden brifing aldı. Daha sonra belediye geçen komisyon üyeleri, burada Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Heyet son olarak, depremde ailesinden yakınlarını kaybedip Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden ailelerle ziyaret etti.

Gün boyunca çeşitli ziyaretler geçekleştirdiklerini belirten Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, “Bugün ‘Deprem Araştırma Komisyonu’ olarak milletvekillerimiz ve üyelerimizle valilikte il müdürlerimizin sunumlarını aldık daha sonra belediyemizde de devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık ve belediyede merkez mahalle muhtarlarının taleplerini de aldık. Kuralarla ve diğer taleplerle ilgili bizlerin de değerlendirmeleri oldu. Milletvekillerimizle birlikte de bugün cumhuriyet TOKİ konutlarında ikamet eden depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerimizi ziyaret etmek istedik. Onların acılarını paylaşmak istedik. Bir nevi bir istekleri, arzuları var mı bunları görelim istedik. Sağ olsunlar bize evlerinin kapılarını açtılar. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Biz de bütün hususları inşallah çalışmalarımızda yansıtacağız” dedi.

Deprem komisyonunu kurulmasının önemli olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Meclis görüşmelerimizden sonra bu komisyon kuruldu. Komisyon, raporlarını bir hafta içinde yazacak. Elazığ’da hepimiz çok büyük bir acı yaşadık ve acılarımızı birlikte sardık ancak bununla birlikte de Elazığ’da büyük bir tecrübe oluştu. Bugün de yine ailesine kaybı olan ailelerimizden birindeyiz. Biz bu süreçte onları hiç yalnız bırakmamayı, her türlü problemlerini çözmeye gayret ettik. Burada hem eksiklerin görülmesi imkanı olacak hem de yeni bir yol haritası çizmek açısından bu komisyonun raporu belirleyici olacak” ifadelerini kullandı.

Deprem komisyonunun yarın sahada incelemelerini sürdüreceği belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20