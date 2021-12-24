TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!

TBMM (AA) - TBMM'de 2021'in ilk 4 ayında Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu teklifi kabul edildi.

TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

TBMM'de mayıs-haziran-temmuz aylarında, siyasi parti grupları ortak imza ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı, HSK üyeleri seçildi ve Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına kınama

TBMM, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.

Askeri suçların soruşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesini içeren, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Paris Anlaşmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TBMM'de 2021 yılının son dört ayında Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Irak ve Suriye'ye gerektiği takdirde TSK unsurlarının gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verilen desteğin süresinin, bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, kabul edildi.

TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.