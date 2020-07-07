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TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı
TBMM BAŞKANLIK YARIŞININ İKİNCİ TURU BAŞLADI.
Politika 07.07.2020, 17:57
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TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı.
TBMM Genel Kurulunda Başkanlık yarışının ikinci turu başladı. İkinci tur başlangıcında İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylıktan çekildi.
İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.
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|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
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|30
|49
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|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
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|37
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|30
|36
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|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
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|15. Konyaspor
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|30
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|P
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|56
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|32
|55
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|53
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|51
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|44
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|32
|44
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|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
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|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
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|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
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|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
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|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
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