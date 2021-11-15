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TBMM Başkanlığı: "Soru önergesi ’kişisel bulunduğu’ için değil, ’kişisel görüş içerdiği’ için iade edilmiştir"

TBMM Başkanlığı, bir milletvekilinin yazılı soru önergesinin iade edilmesine ilişkin, “Bir sayın milletvekilinin yazılı soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ’kişisel bulunarak’ iade edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu olan durum, soru önergesinin ’kişisel bulunduğu’ için değil, ’kişisel görüş içerdiği’ için iade edilmesidir" açıklamasını yaptı.

Politika 15.11.2021, 19:49
TBMM Başkanlığı: "Soru önergesi ’kişisel bulunduğu’ için değil, ’kişisel görüş içerdiği’ için iade edilmiştir"

TBMM Başkanlığı, bir milletvekilinin yazılı soru önergesinin iade edilmesine ilişkin, “Bir sayın milletvekilinin yazılı soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ’kişisel bulunarak’ iade edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu olan durum, soru önergesinin ’kişisel bulunduğu’ için değil, ’kişisel görüş içerdiği’ için iade edilmesidir" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bir sayın milletvekilinin yazılı soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ’kişisel bulunarak’ iade edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu olan durum, soru önergesinin ’kişisel bulunduğu’ için değil, ’kişisel görüş içerdiği’ için iade edilmesidir. Soru önergelerinin iade şartları TBMM İçtüzüğü ile belirlenmiştir ve yoruma kapalıdır. TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesi, ’Yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir’ hükmünü içermekte ve TBMM Başkanı’nın sadece İçtüzük şartlarına uygun önergeleri işleme almasını öngörmektedir. Yine TBMM İçtüzüğü’nün 97’nci maddesi de tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konulara soru önergelerinde yer verilemeyeceğini açıkça hükme bağlamıştır” denildi.

Açıklamada hükümlerden de anlaşılacağı üzere soru önergesi kurumunun amacının milletvekillerinin cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara görev alanlarına giren konularda soru sormaları olup, kendi görüşlerini onlara iletmeleri veya kendi yorumlarını onaylatmaya çalışmaları ya da onlarla istişarelerde bulunmaları olmadığı belirtilerek, “Bu çerçevede fotoğrafı paylaşılan soru önergesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü soruları kişisel görüşler içerdiği, ayrıca muhatabına sadece istişari nitelik taşıyan sorular yönelttiği için TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı ve 97’nci maddeleri uyarınca iade edilmiştir. Bununla birlikte iade yazısında da belirtildiği üzere söz konusu soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun şekilde değiştirilerek tekrar verilmesi halinde işleme alınmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Başkanlığımızın daha önce çeşitli vesilelerle yaptığı benzer açıklamalarda da belirtilmiş olmakla birlikte tekrarlamak gerekir ki; TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM’nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı’nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Sayın milletvekilleri İçtüzük kurallarına uydukları sürece bütün yazılı soru önergeleri Başkanlığımızca işleme alınmaktadır. Bir milletvekili tarafından milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzük hükümlerinin yok sayılmasının beklenmesi, bu beklenti gerçekleşmediğinde de suçlamalarda bulunulması hukuka ve milli iradeye saygısızlık olarak değerlendirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

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