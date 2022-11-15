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TBMM Başkanı Şentop’un KKTC temasları sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’den ayrıldı.

Politika 15.11.2022, 22:33
TBMM Başkanı Şentop’un KKTC temasları sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarını tamamladı. Şentop, KKTC’den ayrılarak Türkiye’ye doğru yola çıktı.

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