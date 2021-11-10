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TBMM Başkanı Şentop’tan Yavaş’a taziye telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak taziyelerini iletti.
Politika 10.11.2021, 22:50
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Şentop, kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradı. Şentop, Yavaş’a taziyelerini iletti.