TBMM Başkanı Şentop’tan Türksat 5A paylaşımı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden başarıyla uzaya fırlatılan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, sosyal medya mesajında Türkiye’nin 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.