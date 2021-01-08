Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan Türksat 5A paylaşımı
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden başarıyla uzaya fırlatılan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Politika 08.01.2021, 15:45
3
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden başarıyla uzaya fırlatılan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’ya ilişkin paylaşımda bulundu.Şentop, sosyal medya mesajında Türkiye’nin 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü