TBMM Başkanı Şentop’tan İtalya’da yoğun diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7’ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Şentop, ABD Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya’nın başkenti Roma’da 7’ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nin (P20) "Pandeminin Sebep Olduğu Sosyal Ve İstihdam Krizlerine Çözümler" ve “Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı iki oturumda yaptığı konuşmaların ardından farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile bir araya geldi

Şentop, zirveye ev sahipliği yapan İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Modeste Bahati Lukwebo, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin, Endonezya Cumhuriyeti Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve ABD Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi ile görüşme gerçekleştirdi. Şentop, mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri ve G20 gündeminde öne çıkan konuları ele aldı.

Şentop’un ilerleyen saatlerde ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bir araya gelmesi bekleniyor.